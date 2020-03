Baarid ja lokaalid jäävad tühjaks, osad on juba uksed sulgenud

Valitsus kehtestas eelmisel neljapäeval eriolukorra kuni 1. maini, et koroonaviiruse levikut tõkestada. Avalikud kogunemised on keelatud ja inimestel tuleb kodus püsida. Täna teatas valitsus, et piirab lisaks toitlustus- ja majutusasutustes öist alkoholimüüki - see on lubatud kell 10-22.

"Panime vabatahtlikult laupäeval uksed kinni, sest tundsime emotsionaalselt, et ei taha viiruse leviku riski panustada. Me ei pannud endale lõplikku tärminit, aga kuna alkoholimüügi piirang kestab 1.maini, siis see mõjutab meid seni," ütles Tartus tegutseva Möku baari omanik Veiko Raime. "See aeg saab olema valusalt pikk."

Raime sõnul on praeguses olukorras muresid palju. "Arvutasime välja selle aja kulud, mis on päris suured. Kuna töötasime sünergias samas majas asuva Genialistide klubiga, kus üritusi enam toimuda ei saa, siis ka see enam ei toimi. Töötajaid üritame võimalusel hoida ja neid seni muudesse töödesse kaasata," rääkis ta.

Raime sõnul kaalub Möku, kas kasutada eriolukorda ära remonditöödeks, sest inimesi niikuinii majas ei ole. "Investeeringute tegemine riskantsel ajal ei ole aga ka kõige tervislikum nii et kaaluda on palju," nentis ta.

Tartus on uksed sulgenud ka näiteks kesklinnas tegutsevad baarid Naiiv ja Kivi.

Rahvast ei ole

Tallinnas on samuti nii lokaalid kui ka baarid üsna tühjaks jäänud. "Seis on kurb ja raske prognoosida, kas peame vastu," ütles vanalinnas tegutseva kohviku Must Puudel omanik Margit Udikas-Susi.

Udikas-Susi tõdes, et terve märts andis selliseid signaale, aga viimase nädalaga toimunu on nende jaoks olnud enneolematu. "Nüüd on kogu aeg vaid paar lauda, muidu on meil täismaja," sõnas ta.