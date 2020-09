Avalikustati tänavused parimad perearstikeskused: vaata, kas ka sinu kodukliinik nende seas

Seltsi juhatuse liikme Elle-Mall Sadraku sõnul selgitati parimad praksised välja seltsi koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel: "Hinnatakse nii kliinilist tööd kui ka töökorraldust, kuna need on kõige enam ravikvaliteediga seotud. Selleks peavad olema täidetud mitmed kriteeriumid. Rõhutan siinkohal üle, et kui sinu perearsti ei ole nimekirjas, ei tähenda see seda, et kvaliteetne arstiabi pole tagatud ja arst ei vääriks sinu personaalset tunnustust."

Selts töötas kvaliteedijuhised välja juba kümme aastat tagasi. Selle eesmärk oli väärtustada ja hinnata praksiseid nende kriteeriumide alusel, mis on objektiivsed ja otseselt kliinilise tööga seotud.

Aastatega mitmekordistunud on ka tunnustust pälvivate perearstikeskuste hulk: "Kui aastal 2010 oli neid keskusi 18, siis tänavu tunnustame 92 perearstikeskust üle Eesti," märkis Sadrak.

Parimad perearstipraksised 2020 (tähestikulises järjekorras):

1. Al Mare Perearstikeskus OÜ

2. Dr. Pilv OÜ

3. Dr.Signe Alliksoo Perearstipraksis OÜ

4. Helve Kansi OÜ

5. Hiie Tiisler

6. KABO Perearstikeskus OÜ

7. Kivimäe Perearstikeskus OÜ

8. Kose Perearstikabinet OÜ

9. Laagri Perearstikeskus OÜ

10. Ljudmila Jazepova Perearst OÜ

11. Mahtra Perearstikeskus OÜ

12. Marje Metsur-Benzel OÜ

13. Mere Perearstikeskus OÜ

14. OÜ Ädala Perearstikeskus

15. OÜ Aira Perearstikeskus

16. OÜ Astermed

17. OÜ Diana Perearst

18. OÜ Dr Aune

19. OÜ Dr. Merike Tubli

20. OÜ Elva Kesklinna Perearstikeskus

21. OÜ Eraarst Kersti Veidrik

22. OÜ Eve Mõistuse Perearstikeskus

23. OÜ Favorek Perearstikeskus

24. OÜ Järveotsa Perearstikeskus

25. OÜ Jürgenson Perearstikeskus

26. OÜ Kadrina Tervisekeskus

27. OÜ Klein ja Ollikainen

28. OÜ Koidu Saamot

29. OÜ Lastearst/Perearst Signe Ustav

30. OÜ Leht ja Margus

31. OÜ Linna Tervisekeskus

32. OÜ Linnamõisa Perearstikeskus

33. OÜ Magdaleena Tervisekeskus

34. OÜ Mai Perearstid

35. OÜ Märjamaa Perearstikeskus

36. OÜ Meditiim

37. OÜ Mõisavahe Perearstid

38. OÜ Pärnu Perearstid

39. OÜ Perearst Aet Valgepea

40. OÜ Perearst Aivazjan

41. OÜ Perearst Anne Kaldoja

42. OÜ Perearst Hiie Karelson