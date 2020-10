Avalikult samast soost paaride abielu toetama asunud Margus Tsahkna: lahkusin IRL-st suuresti just selle väärtuskonflikti tõttu

2016. aasta jaanuaris tegi IRL ettepaneku algatada Eesti põhiseaduse täiendamine, et võtta mehe ja naise vaheline abielu põhiseadusliku kaitse alla. Toona juhtis erakonda Margus Tsahkna.

“Ma lahkusin IRL-ist (tänane Isamaa Erakond), olles erakonna esimees ja kaitseminister, suuresti maailmavaatelise ja väärtuskonflikti tõttu aasta hiljem,” vastas Tsahkna Delfi ajakirjaniku küsimusele, kas tema vaated on aja jooksul muutunud.

“See ongi keeruline olukord, kus sul on erakonna esimehena erakonna seisukoha suhtes tõsine konflikt. Erakonna esimehena viidki ellu partei seisukohtadele tuginevat poliitikat. See oli asi, mis mind ennast ka kriipis,” selgitas Tsahkna, kes püüdis ka Isamaa 2.0 visiooniga isikuvabadusi rõhutada, kuid mis hiljem siiski erakonnas suurt toetust ei leidnud.

Ta tunnistas, et tal on erinevalt varasemast praegu julgust välja öelda, et perekonnaseaduse paragrahv 1 tuleks muuta selliselt, et abielu oleks kahe isiku vahel nende soost olenemata.

“Ma olen oma otsuse teinud, see ongi üks põhjus, miks ma olen Eesti 200 üks asutajaliikmetest ja tegelikult seda teemat vedanud,” rääkis Tsahkna.

Tsahknat ja koos temaga 2017. aasta juunis IRL-ist lahkunud Marko Mihkelsoni (RE) vaadati tema sõnul toona erakonnas kui väga liberaalseid inimesi.

Kooseluseadust ei toeta ta ka praegu. “Ma olen seda algusest peale öelnud, et see ei ole tegelikult lahendus. Kooseluseadus on ebaõnnestunud ja aus lahendus on just nimelt selle paragrahv 1 muutmine. Kui me tahame päriselt julgelt otsa vaadata sellele teemale, et üks osa meie ühiskonnast ei ole teistega võrdne, siis seda aitab ikkagi lahendada perekonnaseaduse paragrahvi muutmine,” viitas ta Roheliste rahvaalgatusele.

Ta soovitab selle algatusega liituda ka teistel. “Kui Kaja Kallas ütleb, et ta isiklikult toetaks seda selget ja ausat lahendust, aga erakond ei ole selle taga, siis tegelikult on see väga rahutegev ja vabastav otsus Reformierakonnast ära tulla ja teha seda, mida ta tahab,” andis Tsahkna nõu.

"Soovitan iseendaga väärtuspõhiselt mitte liiga palju kompromisse teha," lisas ta.