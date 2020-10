Avalik kiri Jüri Ratasele: praegusel raskel ajal ei ole kohane abielu mõistele ideaalset lahendust otsida. Suunake rahvaküsitluseks kuluvad miljonid hoopis lasterikastele peredele

"Meie reaalsus on üksikemad, kärgpered, kooselud ja lahkuminekud – on palju peresid, kes ei mahu raamidesse "ühe mehe ja ühe naise abielu igavesti ja õnnelikult"," kirjutab Neithal.

Delfi avaldab peaministrile suunatud avaliku kirja täismahus.

Avalik kiri Eesti Vabariigi peaministrile

Olen kuulnud, et viimased töönädalad on Sulle rasked olnud. Kui ma eile õhtul läbi pimeduse ja vihma töölt koju tulin, lükates toidukraami raskelt täis lapsevankrit koos oma pesamunaga, siis pean tunnistama, et ka minul polnud selja taga kõige kergem nädal.

Tegin kodus süüa, kütsin ahju. Televiisorist näidati ilusat noort naist, kes kasvatab üksi kolmikuid poisse. „Nende isal on oma tegemised,“ vastas ta reporteri küsimusele napilt. Kui kolmikute emalt küsiti, kas tal on vahel ka tunne, et üldse enam ei jaksa, vastas ta, et „oi, väga tihti“. Aga siis vaatab ta oma armsaid lapsi ega vahetaks neid mitte millegi vastu.

Olen ka oma kolme last suuremalt jaolt üksi kasvatanud, sest nende isadel on „oma tegemised“ ja järeltulijaid mitmelt ringilt. Mul on imetoredad lapsed ning ma ei vahetaks oma elu ega peret mitte millegi vastu, kuigi vahel on raske.

Õhtu läks edasi uudistega. Laual oli 100 torti ning tõsiste nägudega soliidses eas mehed arutlesid abielu MÕISTE üle ning kelle vahel see ÕIGE abielu siis õieti peaks aset leidma.

Hea peaminister, kes sa oled korduvalt lubanud seista kõigi eestimaalaste eest - ideaalse abielu mõiste otsimine praegusel raskel ajal ei ole kohane tegevus. Meie reaalsus on üksikemad, kärgpered, kooselud ja lahkuminekud – on palju peresid, kes ei mahu raamidesse „ühe mehe ja ühe naise abielu igavesti ja õnnelikult“. Ka teistsugustes peredes kasvavad lapsed – on oma mured ja rõõmud.

Taotlesin Kredexist lasterikaste perede kodutoetust, et ehitada välja teismelisele lapsele oma tuba. Selle toetuse nõuete täitmine oli nädalatepikkune töö projektide koostamise, hinnapakkumiste võtmise ja ankeetide täitmisega. Taotluseid menetleti pool aastat. Paar päeva tagasi sain eitava vastuse – raha ei jätkunud. Riigi poolt eraldatud 3 miljonist jätkus vähem kui pooltele nõuetele vastavatele taotlejatele - vaid paarisajale perele. Kui ma helistasin ja küsisin, et miks minu pere ilma jäi, siis sain vastuseks, et teil on katus pea kohal ja pesuruum olemas. Järelikult on Eestis sadu paljulapselisi peresid, kellel ei ole elementaarseid elutingimusi ega üldse oma kodu.