Austria uurib vaktsineeritu surmajuhtumit, Eesti peatas seniks sama AstraZeneca partiiga süstimise

Austria teatas pühapäeval, et on peatanud ettevaatusabinõuna AstraZeneca ühe partiiga vaktsineerimise, et uurida inimese surma ja teise rasket tervise halvenemist. Seoses sellega peatas ka Eesti pühapäeval ettevaatusabinõuna sama partii kasutamise.

„Eestisse toodi seda konkreetset partiid 11. veebruaril 9600 doosi, sellest pühapäevaks oli alles 486 doosi 14 tervishoiuasutuses. Kogu partiis suurus oli 1,6 miljonit doosi ja see läks Euroopa Liidu 17 liikmesriiki,“ ütleb ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk.

Austria terviseamet (BASG) teatas pühapäeval kahest tõsisest kõrvatoime teatisest seoses AstraZeneca vaktsiini samast partiist tehtud vaktsineerimistega. Tänaseks on teada, et 49-aastane naisterahvas suri raskete hüübimishäirete tagajärjel, samal ajal kui 35-aastasel naisel tekkis kopsuemboolia. 35-aastane naisterahvas on paranemas.

Austria terviseamet tõdes Reutersile, et praegu pole tõendeid selle kohta, et haiglaõdede rasked terviserikked põhjustas vaktsiin. Juhtumeid alles uuritakse.

AstraZeneca lubas Austria valitsusega igakülgset koostööd teha. AstraZeneca esindaja sõnul pole vaktsiinil siiani ühtegi tõsist tagajärge tuvastatud - nii esialgne testimisperiood kui ka ülemaailmne vaktsineerimiskogemus rohkem kui 50 riigis on seni näidanud, et vaktsiin on turvaline ja tõhus.

AstraZeneca COVID-19 vaktsiini erinevate partiidega on Euroopas vaktsineeritud tänaseks üle kümne miljoni inimese.



Eestis surnud päästetöötaja uuritava partii vaktsiini ei saanud

Möödunud nädalal teatas Eesti ravimiamet, et uurib 31-aastase vaktsineeritud päästetöötaja surma. Mees vaktsineeriti koroonaviiruse vastu 17. veebruaril ning tal tekkis pärast seda tugev peavalu ja palavik. Seda, kui kaua need kestsid, pole veel teada. Kümme päeva pärast vaktsineerimist tekkis mehel aga raske terviserike, mille tõttu vajas ta haiglaravi. Mees suri 3. märtsil.

Delfi andmetel peaksid päästetöötaja lahkamistulemused selguma nädala lõpuks, pärast mida võib loota rohkem informatsiooni selle kohta, mis põhjusel mees suri.