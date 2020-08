Austerlane lootis Tallinna lennujaamas koosolekut korraldades pääseda eneseisolatsioonist

Austria kuulub nende riikide hulka, kust Eestisse tulles peab olema kaks nädalat eneseisolatsioonis. Just seetõttu andiski lennujaam kohe kliendile teada siin kehtivatest reeglitest. Igaks juhuks konsulteeris lennujaam ka politsei- ja piirivalveameti ning terviseametiga, et saada palvele nende hinnang.

PPAst nenditi, et pole selge, kellega austerlane kohtub ja kui kauaks. "Meie arvame, et see ei ole päris õige," edastas Tallinna lennujaama piiripunktis töötav Anu-Signe Parviainen lennujaamale.

Terviseamet nentis samuti, et olenemata sellest, kas kohtumine toimub juriidiliselt Eestis või mitte, puutuvad koosolekul viibijad siiski üksteisega kokku ning seetõttu ei pea amet kohtumist õigeks.

Tänaseks päringu tegija lennujaamale ruumide rentimise osas tellimust esitanud pole, seega jäi plaanitud kohtumine siiski ära. Tallinna lennujaam rohkem ka taolisi päringuid saanud ei ole.