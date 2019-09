ATKO vedas taas reisijaid alt: buss ei ilmunud kohale. Ettevõte pahandab riigiga

Eile jättis ilmumata ATKO liin number 111, mis teenindab Vatsla küla Harjumaal. Delfile kirjutanud lugeja vahendas, et bussi mitteilmumine oli vaid osa probleemist, suurem mure oli see, et ettevõte polnud kuidagi reisijaid teavitanud, et bussi tulemata jääb.

"Läksin peatusesse kell 16.54 ning kui kell 17.25 endiselt bussi polnud helistasin ATKO-sse," kirjeldab bussireisija.

Telefoni võtnud dispetšer olevat häält tõstnud ning reageerinud pahaselt: "kõik juba helistavad ja karjuvad", kuid siiski oli ta öelnud, et buss jäi tulemata tehnilise rikke tõttu.

Ettevõte polnud teinud omalt poolt pingutusi, et avaldada infot busside mitteilmumisest või panna liinile tööle asendusbuss.

ATKO ise selgitas vahejuhtumit laiemalt.

"Kuna reisijate arv on suurenenud 50 protsenti ja tegelik liinimaht on

aasta lõikes võrreldes riigihanke tingimustes avaldatuga on suurenenud

üle 40 protsendi, siis on tekkinud olukord, kus riigi poolt kasutada

antud bussid ei pea vastu nii suurele koormusele," vahendas ettevõtte esindaja.

See on lisapinge bussijuhtidele, kellel on ettevõtte väitel väga raske pingelises olukorras töötada.

"Vabandame ärajäänud liini tõttu tekkinud ebamugavuste pärast ja püüame, et edaspidi oleks sarnaseid juhtumeid võimalikult vähe," avaldas ettevõte.

Siiski lükkas ettevõte ümber väite, nagu oleks kõne vastu võtnud teenindaja käitunud ebasobilikult.

"Dispetšerile sõnul ei kasutanud ta ebaviisakat kõnetooni ega sobimatuid väljendeid, kuid mainitud dispetšerile on viidud läbi täiendav instrueerimine tuletades veelkord meelde klienditeenindusreegleid," vahendas ettevõte.