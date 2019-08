Atko probleemid Harjumaal jätkuvad, bussifirma vaikib endiselt

Põhja-Eesti ÜTK tegevdirektor Vello Jõgisalu ütles Delfile, et Atko pole neile vastanud, mistõttu ei saa ta kommenteerida, kas ja millal bussifirmaga leping ennetähtaegselt lõpetatakse.

Samal ajal on Harjumaal jätkuvalt Atko teenusega probleeme - peamiselt kurdavad kohalikud tulemata jäänud busside ja ebaviisakate bussijuhtide üle. Oma kogemuste jagamiseks ja koondamiseks on loodud ka Facebooki kommuun StoppAtko. Juuli algusest saadik fikseeritakse seal igapäevaselt mitmeid jamasid, näiteks eile jäi Atko buss kuuel korral tulemata.

Seda, kuidas olukorda Harjumaal lahendada, ei kommenteeri Atko ega ka Põhja-Eesti ÜKT tegevdirektor.

"Tegeleme olukorrale lahenduste leidmisega, oma kommentaare ja seisukohti lepingu teemal saame edastada peale konkreetsete dokumentide kättesaamist Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuselt," vastati Atko nimel Delfile ka küsimusele lepingu lõpetamise kohta.

Rasked rikkumised

Pidevate probleemide tõttu algatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Atko osas haldusmenetluse, mis võib päädida bussifirma tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamisega.

Bussiettevõte on silma jäänud mitmete raskete autoveoalaste rikkumistega.

"Sinna alla läheb näiteks selline rikkumine, kui politsei on teinud otsuse, et buss enam edasi sõita ei tohi, kuid ettevõtja või bussijuht on kehvas seisus sõiduki siiski liinile lasknud. Samuti kuuluvad nende alla juhi sõidu- ja puhkeaja rikkumised, kui sõidetakse kauem kui ette nähtud või manipuleeritakse sõidumeerikuga," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembel.