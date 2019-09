Atko pilvebusside endine hooldaja: meie käe all olid Atko bussid alati korras

Eesti Päevalehes eile ilmunud Atko busside tehnoseisundi teemalises artiklis väidab Atko Grupp, et busside viletsa tehnoseisundi kurja juur peitub selles, et busse garantiiajal hooldanud firma OÜ IV Pluss tegi Atko hinnangul lubamatult halba tööd.

Ränk süüdistus. IV Plussi tegevjuht Bruno Kubja kinnitab, et vastupidi: kuni bussid olid IV Plussi käe all, ei olnud nendega suuri probleeme. “Kirjeldatud ATKO busside garantiiaeg sai läbi eelmise aasta alguses ja kuni selle ajani hooldati busse Iv Pluss AS teeninduses ning bussidega ei esinenud tehnilisi rikkeid, mille tulemusena oleks bussid liinilt kõrvaldatud või liiklusohtlikud olnud,” ütleb Kubja. “Pärast garantiiaja lõppu hooldab ja remondib ATKO ise oma busse ning tulemust võib täna erinevatest uudistest lugeda,” lisab ta.

Samuti ütleb Kubja, et märgiline on seegi, et neidsamu pilvebusse osteti Eestisse samal ajal kokku 110, aga teistel bussifrmadel pole nendega niisuguseid probleeme nagu Atkol. “Sebe AS, GoBus AS ja Tallinna Linnatranspordi AS, kellel on kokku ca 70 samasugust bussi, hooldavad oma busse korrektselt ning neil selliseid probleeme nagu ATKO-l ei esine. Iga tehnika kulub, kuid kestvuse eelduseks on heaperemehelik hoolsus oma tehnika üle ja selle puudumisel ei ole mõtet põhjusi mujalt otsida,” seletab Kubja.

Atko süüdistas OÜ Iv Plussi hooletuses, vigade remontimata jätmises või remondiga viivitamises. Iv Pluss omakorda kinnitab, et midagi sellist pole olnud. “Remondi teostamise kiirus oli hankelepingus rangelt reguleeritud ja seda ei ületatud IV Pluss AS poolt kordagi,” ütleb Kubja ja lisab ka seda, et maanteeamet ei kaevanud teenuse kvaliteedi üle.