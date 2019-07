Atko juhid on korduvalt peatuses oodanud inimesi bussist maha jätnud, ettevõtet võib oodata kuni 6400eurone sunniraha

Maanteeameti ühistranspordiosakonna ametnikud teostasid käesoleva aasta 2. ja 10. juunil järelevalvet Ida-Viru maakonnas Narva linna avalikel liinidel. Mõlemal korral jättis liini nr 41 teenindav ATKO ühissõiduk reisijaid matkinud maanteeameti ametnikud peatusest peale võtmata.

2. juunil ootasid ametnikud Jäähallist Jugla suvilateni kulgenud ühissõidukit Vodava peatuses, kuid kell 11.32 väljuma pidanud buss nr 41 vuhises peatumata mööda juba kell 11.28.

10. juunil ootasid järelevalveametnikud Jugla suvilatest Narva poole liikunud sama liini bussi Peetri platsi peatuses. Ühissõiduk möödus peatusest kell 10.18 ja jättis peatuses ootajad teenindamata. Maanteeamet sedastab oma ettekirjutuses, et riiklikus ühistranspordiregistris peatus.ee avalikustatud sõiduplaani kohaselt oleks ühissõiduk pidanud Peetri platsi peatusest väljuma kell 10.19.

Mõlemal korral saatis maanteeamet Atkole järelepärimise, milles bussifirma saanuks esitada oma versiooni ja vastuväited, kuid ettevõte jättis neile vastamata.

Atkot ootab kuni 6400eurone sunniraha

Ühistranspordiseaduse alusel on vedaja kohustus korraldada sõitjatevedu kinnitatud sõiduplaani kohaselt. "Avalikku ühistransporti peab saama kasutada sõiduplaanis ettenähtud kellaaegadel ja lubamatu on peatuse teenindamata jätmine, kui peatuses ootavad reisijad," kirjutab amet ettekirjutuses.

Maanteeamet juhtis tähelepanu, et riiklikku ühistranspordiregistrisse peatus.ee on liini nr 41 sõiduplaani andmete kandmine ebaõnnestunud, reisijatele on registri erinevates vaadetes sõiduplaani andmed kuvatud ebaselgelt.