Atko jäi Saue valla bussiliinidest ilma

Et pärast Atkoga lepingu katkestamist oli kohe valmis ettevõtteid, kes liine teenindama asuks, saatis ühistranspordikeskus kutsed neljale ettevõttele. Reedel sõlmiti liinide teenindamiseks lepingud Hansabussi ja MK Autobussiga.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja Atko Transport sõlmisid Saue valla bussiliinide teenindamiseks lepingu tänavu 16. juulil. Teenuse osutamine pidi algama 1. septembrist vastavalt lepingus ette nähtud sõiduplaanidele.

Bussid pidid olema kooskõlastatud ning ülevaadatud ühistranspordikeskuse ja maanteeameti esindajate poolt. Kuivõrd ülevaatusel tuvastati puudujääke, sooviti Atkolt teada, kas firma on ikka valmis liine teenindama hakkama. Atko poolt vastati, et nad on liinide teenindamiseks valmis, teatas PEÜ, kuid 1. septembril ettevõte siiski lepingujärgset teenuse osutamist ei alustanud.

Milliseid liine teenindab esmaspäevast Hansabuss ja milliseid MK Autobuss, saab vaadata Saue valla kodulehelt.