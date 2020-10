astutagasi ja "keskealisel eesti mehel on häbi": mida on ühiskonnategelastel öelda Mart Helme seksuaalvähemusi puudutava sooloesinemise suhtes?

Kaja Kallas: Kas kogu see eilne pole lihtsalt hästi orkestreeritud show, kus kõik käib ikkagi Helmede taktikepi järgi ja Jüri Ratas on selles mängus lihtsalt ettur?

Toomas Hendrik Ilves: Kui mujal Läänes teeb minister sellise avalduse, laseb peaminister ta paugupealt lahti.

Kui mujal Läänes teeb minister sellise avalduse laseb peaminister ta paugupealt lahti. Meil nämmutakse Facebookis öeldes, et nii pole kena. Isegi Trump pani luurejuhiks avalikult gei Richard Grenelli.https://t.co/9qYZsSsh7g — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) October 16, 2020

Tauno Toompuu: Nüüd on see hetk, mil ootaks kirikujuhtidelt selgeid sõnumeid siseministri väljaütlemiste kohta.

EKN-i homoseksuaalsuse teemalises avalduses öeldakse, et kirikud "ei nõustu katsetega eristada inimesi selleks, et neid põlgusega kohelda või häbimärgistada." Nüüd on see hetk, mil ootaks kirikujuhtidelt selgeid sõnumeid siseministri väljaütlemiste kohta. — Tauno Toompuu (@taunotoompuu) October 17, 2020

Marko Mihkelson: Mis juhtub siis nüüd? Kardan, et nagu ikka - mitte midagi.

Jevgeni Krishtafovitsh: Mart Helmel on õigus. /.../ Tuleb kolida Rootsi. Me peame kogu Eesti riigiga, kogu ühiskonnaga vaeva nägema, et kolida mentaalselt Rootsi.

Andrus Karnau: Rassism ja homofoobia on Eestis igapäevane. Selles pole midagi ebaharilikku.

Mart Helme geiviha intervjuu DWs ei ületanud Aktuaalse kaamera uudiskünnist. Toimetaja tegi õige valiku, sest rassism ja homofoobia on Eestis igapäevane. Selles pole midagi ebaharilikku. — Andrus Karnau (@AKarnau) October 16, 2020

Imre Kaas: Minister veel esmaspäevani?

Mart Helme tahab koju. Strateegiliselt aus exit, mida juba mõnda aega otsitud. Minister veel esmaspäevani? Aga võib-olla ma eksin. — Imre Kaas (@imrekaas) October 16, 2020

Gea Kangilaski: #astutagasi

Urmas Paet: Keskealisel eesti mehel on häbi, et end Eesti valitsuseks nimetava moodustise tegelastel on inimvaenulikud hoiakud ning piisavalt rumalust nende piiratud hoiakutega ka kogu maailma ees ärbelda.

Valitsust, mille liikmetel on sellised hoiakud inimeste suhtes, pole võimalik võtta tõsiselt üheski küsimuses. See on lihtsalt hunnik häbi. https://t.co/93Mf0vlKS2 — Urmas Paet (@Urmaspaet) October 16, 2020

Keskealisel eesti mehel on häbi, et end Eesti valitsuseks nimetava moodustise tegelastel on inimvaenulikud hoiakud ning piisavalt rumalust nende piiratud hoiakutega ka kogu maailma ees ärbelda. — Urmas Paet (@Urmaspaet) October 16, 2020



Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Intervjuu sisu jälgides hakkab silma umbes 10. minutil ekraanile ilmuv intervjueeritava amet: „Вице-премьер Эстонии“. Ametisse mittesobiv.