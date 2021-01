AstraZeneca tarnib Eestisse lähikuudel oodatust rohkem vaktsiini

Nimelt kasvatab AstraZeneca dooside arvu esimeses kvartalis 9 miljoni võrra, mis toob märtsis Euroopa Liitu kokku 40 miljonit doosi.

Euroopa komisjoni Eesti esinduse juhi Keit Kasemetsa sõnul tähendab see Eestile AstraZeneca poolt märtsiks umbes 90 000 doosi, mis on umbes 20 000 võrra rohkem kui algselt lubatud.

Lisaks laiendab AstraZeneca tootmist Euroopa Liidu riikides.

Kasemetsa sõnul alustab AstraZeneca Euroopa tarnetega juba järgmisel nädalal.

AstraZeneca koroonavaktsiin sai Euroopa Ravimiametilt positiivse hinnangu reedel. See on juba kolmas koroonavaktsiin, mis Euroopas müügiloa saanud.

Neljapäeval lubasid Euroopa Liit ja AstraZeneca pärast "konstruktiivseid kriisiläbirääkimisi" teha koostööd vaktsiinitarneid puudutava tüli lahendamiseks. Vaktsiinitootja oli varem teatanud, et saab tarnida aid osa doosidest, mida oli jaanuarist kuni märtsini lubanud. Liit aga teatas, et ettevõte peab omale võetud kohustustest kinni pidama.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca puhul on tegemist vaktsiiniga, mis sisaldab teist viirust (adenoviiruse perekonnast), mida on muudetud nii, et selles on SARS-CoV-2 ogavalgu tegemiseks vajalik geen. Ogavalk on SARS-CoV-2 viiruse pinnal olev molekul, mis aitab viirusel inimese keharakkudesse siseneda.

Ühendkuningriigis, Brasiilias ja Lõuna-Aafrikas toimunud nelja kliinilise uuringu kombineeritud tulemused näitasid, et COVID-19 Vaccine AstraZeneca oli COVID-19 ennetamisel ohutu ja efektiivne üle 18-aastastel inimestel. Vaktsiini efektiivsuseks kliinilistes uuringutes hinnati umbes 60%. COVID-19 Vaccine AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimine toimub kahe annusega. Teine annus vaktsiini tuleb süstida 4–12 nädala pärast esimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!