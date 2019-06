Asi selge. Vaid üht Tallinna võttepaika kujutatakse Nolani filmis Kiievina

Eesti Filmi Instituudi juhatuse liige Edith Sepp ütles, et tema ei oska detaile filmi kohta kinnitada ega ümber lükata. “Uurima peab seda Warner Bros käest,” vastas Sepp. Ta täpsustas, et siiski võib filmi kohta oodata infot kas pressikonverentsi või -teate moel kolmapäeval või neljapäeval.

Ligi kaks kuud tagasi teatas “Teneti” näitleja Robert Pattinson USA filmiportaali Cinemablend vahendusel, et uus Nolani film on kolme filmi pikkune. Nolani film “Tähtedevaheline” oli 2 tundi ja 49 minutit pikk. Keskmine film kestab aga ligi 80 minutit, seega võib eeldada, et uus film on umbes nelja tunni pikkune.

Christopher Nolani fännilehe andmetel algavad spioonipõneviku "Tenet" võtted Tallinnas juba sel nädalal ning need peaksid kestma kuni kuu aega. Tegelikult kestavad Eesti võtted oluliselt kauem, kui võtta aluseks Tallinnas toimuvate massistseenide jaoks näitlejatele saadetud ankeedid, kust käis läbi, et võtted toimuvad pikemalt veel ka juulikuus.

Võttepaiku on Tallinnas teadaolevalt kokku 13, nende hulgas ka Lasnamäel asuv Laagna tee, mida filmitegijad sooviksid heameelega juulikuus kuuks ajaks sulgeda. Tallinna linnale tuleks aga sulgemine kõne alla vaid graafiku alusel.