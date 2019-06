Asi paigas: Reidi tee tuleb laiem, vahepealne flirt rohlistega on läbi

"Arvestades perspektiivsete sadama-ala liiklusvoogudega on Tallinna linnavalitsus läbi vaadanud oma eelnevad seisukohad ja leidnud, et rühmituse Merelinna Kaitseks esindajatega kokku lepitud Russalka ristmiku sõiduradade vähendamisel puudub piisav kindlus, et sadamast tulenev liiklusvoog ei suurene oluliselt võrreldes eelnevalt teadaoleva liiklusvooga," märgitakse otsuse seletuskirjas.

Projektlahendus, mis sai ehitusloa 21. aprillil 2017, näeb ette, et Russalka ristmikul Russalka ristmikul on mõlemas sõidusuunas neli sõidurada ning Reidi tee ja Narva mnt ristmikul linnast väljuval sõidusuunal kolm sõidurada. Mullu Tallinna linnavalitsuse ja rühmituse Merelinna Kaitseks koostöös valminud muudetud lahendus näeb sellel lõigul ette vastavalt 3+3 ja 2+2 rada.