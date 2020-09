Aseris asuva hooldekodu töötaja nakatus koroonaviirusesse. Asutuses on üle 50 kliendi, neist vanim 96-aastane

Hooldekodu juhataja Kai Toome kinnitas Delfile, et terviseamet võttis nendega ühendust eile. Nüüd oodatakse, et ennekõike testitaks töötajaid, vajadusel ka kliente.

Kas töötaja puutus ajal, mil tal juba olid haigussüptomid, kokku kaastöötajate ja klientidega? "Praegu ei kommenteeriks, kõik on nii värske," lausus Toome.

Asutuse kodulehel seisab, et nende põhitegevus on vanurite ja puuetega inimeste hooldus. Hoolealused on suuremalt jaolt Aserist ja selle ümbruskonnast, kuid on ka Tallinnast, Rakverest ja mujalt Eestist.

Postimees kajastas, et hooldekodus on kokku 53 klienti ja nende keskmine vanus on 77 aastat – vanim klient on 96- ja noorim 50aastane.

Terviseametist kinnitati täna, et viimastel andmetel vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 16 inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 24,30.

