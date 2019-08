Aseri elanikud kogunevad piketile jumalakuulutajate vallutuse vastu

Kuus aastat tagasi kolisid Aserisse inimesed, kes hakkasid propageerima "Jumala otsijate liikumist". Ühtlasi selgus, et nad plaanivad avada seal religioosse palvekeskuse, ülikooli ja muuta asula ülemaailmseks "palve pealinnaks".

Selle eesmärgi saavutamiseks ostab liikumine pea iga hinnaga Aseris erinevat kinnisvara, sealhulgas ka vallavara, kortereid, maju, maatükke, pannes territooriumitele märke "eramaa" ning takistades seeläbi elanike läbikäimist ja liikumist, teatasid piketi korraldajad.

Enamgi veel, jumalasulaste liikumine plaanib lähitulevikus Aserisse elama tuua palju uusi inimesi erinevatest rahvustest, mis piketeerijate sõnul äratab suurt pahameelt kohalikes elanikes. Kardetakse, et liikumise aktivistid hakkavad püsielanikele ja nende lastele peale suruma oma väljavaateid ja usku, et kord saaks Aserist üks suur ühine sekt.

"Jumala otsijate liikumise" tegevuse vastu on korjatud sadu allkirju, läbi on viidud kaks suurt koosolekut, kohaliku võimu poole on pöördutud erinevate kaebustega. Tänase piketi korraldajate sõnul edendab kohalik omavalitsus usuliikumise tegevust, ignoreerides põliselanikke.

Pikett algab täna veidi pärast keskpäeva Aseri rahvamaja ees.

Mittetulundusühingu Kristlik Misjon Jumala Otsijate Liikumine asutaja ja juht on Ukraina vaimulik Sergei Šidlovski, kes ise üha tihedamalt Aserit külastab.

Maikuu seisuga oli liikumine Aseris omandatud 13 korterit ja kaheksa eri ehitist, alates varemetest, kuhu rajatakse ühiselamu kuni veetornini välja, millest peaks saama palvetorn koos korteritega. Raha tuleb jumalaotsijate sõnul eelkõige annetustena teiste maade kristlastelt.