Aserbaidžaani kogukond on häiritud Isa Khalilovist tekkinud meediakajastusest

Gadžijevi sõnul on viimasel ajal ajakirjanduses põhjendusega lahatud traagilisi sündmusi Laagna teel, ent kui algselt leidsid uudised tema hinnangul objektiivset kajastust liiklusseaduse rikkumise ja igapäevase liikluskultuuri vaatenurgast, siis viimased kajastused on tema hinnangul liikunud suunas, mis ei saa olla kuidagi aktsepteeritavad ja on omakorda toonud kaasa ohu põhiseaduses toodud alusväärtustele.

"Loo kajastamine rahvuse vaatenurgast on loonud hirmuõhkkonna aserbaidžaani kogukonna liikmetes ning täheldatud on ka juhtumeid, kus rahvusköögi toitlustusasutuse teenidajaid nimetatakse „maffia teenriteks“, rahvuskaaslaste koolikohtadest gümnaasiumiastmes keeldutakse arusaamatutel põhjustel, kogukonna liikmed on ka muidu pöördumas meie poole palvega teha miskit peatamaks ühiskonnas tehtud vaenulainet. Ajakirjandusväljaannetes avaldatud lugude kommentaaride teravik peegeldab aserbaidžaani rahvuskaaslasi halvustavaks muutnud fookust. Ajakirjanduse eesmärk ei saa olla muuta avalikkuse fookust rahvuste vahelise vaenu õhutavaks," pöördus Gadzijev.

Seoses sellega palub aserbaidžaani kogukond mitte kajastada vastava teema lugusid rahvuse vaatenurgast.

"Aserbaidžaani kogukonna liikmed on valdavas enamuses Eesti Vabariigi kodanikud ning peame lugu põhiseadusest kui meid kõiki ühendavast ühiskondlikust ülemast kokkuleppest, mida peavad austama ja kaitsma kõik vabariigi kodanikud," teatas Gadzijev.