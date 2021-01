Asendusliikmed on varmad riigikokku minema. Ivi Eenmaa: vahepeal oli poliitikas toimuva suhtes suisa häbi, nüüd on olukord rõõmsameelsem

Keit Pentus-Rosimannusest saab rahandusminister ja teises ringkonnas on tema asendusliige Ivi Eenmaa. Kogenud poliitik kinnitab, et võtab väljakutse vastu ning samal ajal jätkab tööd Tallinna linnavolikogus. "Oluline on, et valitsuse suhtes taastuks lugupidamine. Eelmine valitsus tegeles pidevalt mõnitamisega. Lisaks on ka riigi laenukoormus liiga suur, rahaline seis nigel," märgib ta.

Tema ja teised tulevased riigikogulased räägivad oma plaanidest parlamendis. Selgub, et eriti populaarsed teemad on keskkond ja regionaalpoliitika.