Asekantsler Siim Sikkut: on raske päev olla riigiametnik Eesti Vabariigis, valitsuse otsus teeb nõutuks

"Täna on raske päev olla riigiametnik Eesti Vabariigis," ütleb Sikkut. Ta toob välja, et poliitiline tahe ei saa olla ametiseisundit kuritarvitav või seadusi eirav. "Samuti ei saa ebapiisava koostöö või kompetentsuse pärast lahti lasta lihtsalt sellise tunde pealt. Peab olema tõendus ja pärispõhjused. Tõenduskohustus on seejuures lahtilaskjal ehk süüdistajal, mitte vastupidi."

Lemetti töötas maaeluministeeriumi kantslerina, aga vastuolud Mart Järvikuga päädisid sellega, et täna näitas valitsus talle otsesõnu ust.

Sikkut leiab, et tänane valitsuse otsus maaeluministeeriumi kantsler avalikult teadaoleva info põhjal otsitud põhjustel ametist vabastada teeb väga nõutuks. "Peaminister küll ütles, et see oli vajalik juhtimiskriisi lahendamiseks selles asutuses. Paraku on pigem näha, et see hoopis tekitab juhtimiskriisi ja seda kogu valitsuse ulatuses."

Ta selgitab, et ilma õigluse põhimõtete järgimiseta ei saa ametnike ja poliitikute sümbioos toimida. "Ilma nendeta pole usaldust, milleta pole koostööd. Sellest sümbioosist, teineteise võimendamisest aga sõltub mõneti riigi käekäik."

Sikkut rõhutab, et tal ja ta kolleegidel pole hoolimata mõnede poliitikute veendumusest mingit vandenõud vastu töötada poliitilisele tahtele. "Kuniks see on on legitiimne, õiguspärane ja õiglane. Kui ei ole – siis on tõesti me kohus seda ka välja tuua, ka avalikult, kui teisiti ei toimi. Me oleme oma ametnikuvande andnud "olla ustav Eesti Vabariigile": me teenime riiki, teenime Eestit esimeses järjekorras."