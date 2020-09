Asekantsler Oidsalu: ajal, mil isegi riigipead tulistavad puusalt, peab riigikaitseõpetaja andma hoiakulist eeskuju

Asekantsler Meelis Oidsalu märkis, et riigikaitsetundidel on koolis väga konkreetne ja selge roll noortes kodanikuteadlikkuse kujundamisel.

„Riigikaitseõpetaja amet on üha kasvava tähtsusega. Ajal, mil ühismeedias isegi riigipead tulistavad puusalt, on riigikaitseõpetaja roll anda hoiakulist eeskuju, mis seisneb selles, et me õpetame noori inimesi oma sisemisi tunge tähele panema ning ohjama nii, et meie ühiskondlik aktiivsus oleks mõtestatud ja mitte pelgalt afekti- ja tõmbluspõhine,“ ütles ta.

Oidsalu sõnas, et ehkki riigikaitseõpetus pole ajateenistuse aseaine ega otseselt ajateenistuseks ettevalmistumine, on see oluline õppeaine, et anda noortele ettekujutus, mis neid ajateenistuses ees ootab – uuringud näitavad, et need noored, kes on osalenud riigikaitsetundides, kohanevad ajateenistuses paremini.

Ta lisas, et kõigist riigikaitseõpetajate praegustest ja tulevastest õpilastest ei saa kaitseväelasi või kaitseliitlasi ega ka ajateenijaid ja ei peagi saama, kuid riigikaitsetundides saadud teadmised aitavad neil mõista paljusid teisi protsesse nii meie ühiskonnas kui ka maailmas laiemalt.

„Riigikaitseõpetajana ei ole te mitte ainult sõjalise teadmise levitajad, te kehastate klassi ees seistes seda, et elu on elamist väärt ja väärtused nende eest võitlemist väärt. Te olete elujaatusel põhineva küpse kodanikuhoiaku levitajad,“ rõhutas Oidsalu õpetajaamet olulisust tänases ühiskonnas.