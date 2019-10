Arvo Pärdi Keskust on aasta jooksul külastanud üle 33 000 inimese

Arvo Pärdi Keskuse avamise pidulikud sündmused toimusid Eesti vabariigi 100. sünnipäeva-aasta pidustuste raames 12. ja 13. oktoobril 2018 ning kõigile muusikahuvilistele avas keskus uksed 17. oktoobril 2018. Aasta jooksul on keskuse kontserte, loenguid ja teisi sündmusi külastanud kokku üle 33 000 inimese.

„Huvi keskuse vastu on olnud isegi suurem, kui me seda oodata oskasime. On tõeliselt rõõmustav, et siia on tee leidnud nii noori kui ka vanemaid inimesi. Käima on läinud meie haridusprogrammid, millest on osa saanud ligi 1000 last, noorimad neist lasteaia-ealised. Siia on jõudnud ka mitmed muusikateadlased ja -üliõpilased, kellel on juba spetsiifilisem ja sügavam huvi Arvo Pärdi muusika ja meie arhiivis leiduvate materjalide vastu,“ märkis Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.



Keskuse esimesel kontserdihooajal toimus 23 kontserti, mis tõid tähelepanu keskmesse interpreedid ja heliloojad, kes on Arvo Pärdile tema loometeel erilise tähendusega. Laulasmaale jõudsid koostöös teiste muusikafestivalidega ka Eesti muusika päevad / ISCMi maailma muusikapäevad ja Nargenfestivali Pärdi päevad. Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) vahendusel sai Arvo Pärdi Keskuse saalis 19. jaanuaril toimunud Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserti kuulata raadiojaamade vahendusel üle Euroopa.

„Peale kontsertide on keskuses toimunud väga eriilmelisi vestlusõhtuid alates loodusest ja teoloogiast kuni arhitektuurini. Sel aastal tõime Eesti publikuni ka Hollandi režissööri värske dokumentaalfilmi Arvo Pärdi muusika mõjust „Pärdi puudutus“, mille esilinastus toimus Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtutel,“ sõnas Kivilo.