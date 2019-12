Arvo Aller alustaks maaeluministeeriumis tööd rahulikult, et segadusse selgust luua

Aller märkis Delfile, et tal on küll mõned ideed, mida põllumajanduspoliitikas ellu viia, kuid ei hakka sündmustest ette ruttama ning kohtub kõigepealt homme EKRE fraktsiooniga, et enda mõtetest neile rääkida. Arvestades, et maaeluministeeriumis on keerulised ajad, pidas Aller kõige olulisemaks probleemid ükshaaval rahulikult lahti harutada, et segadusse sedasi selgust luua.

Intervjuus Eesti rahvusringhäälingule sõnas Aller, et asub esimese ülesandena ministeeriumis töörahu taastama ning info tema kandidatuurist jõudis ajakirjandusse liiga vara. Aller rääkis intervjuus, et esmalt pakuti talle ministrikohta pärast riigisekretäri raporti avalikustamist, kuid Aller kaalus pakkumist pikalt.



Siiski leidis ta, et on tegelenud põllumajandusega pikalt ning tunneb sektorit ja sealseid inimesi. "Ma tundsin seda, et mul on olemas toetajad ja ma võtsin vastu sellise otsuse, et ma kandideerin maaeluministriks," teatas Aller.

Pikaaegne EKRE, varasema Rahvaliidu liige nentis, et minstriroll on suur vastutus, aga samas ka võimalik minna maaelu tegemistes edasi. Info Allerist kui uuest võimalikust maaeluministrist jõudis meediasse pisut vara, siiski on tal plaanid uueks ametiks olemas.

"Kõigepealt on vaja üle vaadata, mis on eelmine minister head teinud - sellega kindlasti edasi minna. Ja mis asjad on jäetud ootele, sealt võtta parim ja nendega edasi minna. Muidugi, esmane on ikkagi töörahu ja edasiminek, just ministeeriumi sees asjad paika panna," rääkis Aller plaanidest ning lisas, et kantsleri kandidaati maaeluministeeriumisse tal veel pole.