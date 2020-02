Arvatavalt õpilast seksile sundinud õpetajanna kohtuasi kulgeb suletud uste taga

Ei õpetaja kaitsja ega kohus saanud Delfile toimunud eelistungi kohta infot jagada. "Kohus kuulutas asja kinniseks ning samuti kehtestas ka asjaosalistele andmete avaldamise keelu," selgitas Viru maakohtu pressiesindaja Maili Õunaaed. Ka õpetaja ise keeldus kommentaaridest ning soovitas enda advokaadiga rääkida.

Õpetajat süüdistatakse kolmes eri asjas. Väidetavalt kasutas ta seksuaalselt ära alaealist õpilast, lisaks pakkus alaealisele alkoholi ning kasutas tema suhtes vägivalda.

Süüdistatava advokaat Vladimir Sadekov kinnnitas Delfile, et varasemalt on õpetaja karistamata. "Ta on hea õpetaja ja pretensioone tema suhtes ei ole olnud," selgitas Sadekov. Karistusregistri kohaselt õpetajal varasemad rikkumised puuduvad.

Süüdistus koosneb eelpool kirjeldatule veel kahest paragrahvist - vägivallatsemine lähi- ja sõltuvussuhtes ning alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele.

"Arvame, et natuke valesti on kvalifitseeritud. Tegu ei vastanud kvalifikatsioonile, mida on ette heidetud," ütles Sadekov. "Isik ei tunnista end mingil juhul süüdi. Vaatame, mis kohtus saab," selgitas ta.

Mis teoga siis tegu oli, Sadekov ei avalda. "See on juba saladus. Materjale ei ole veel avaldatud ja eetika järgi ei ole õige seda kommenteerida," ütles ta.

Sadekov ütles Delfile, et argumente on kaitse poole pealt palju ja kõik saab avaldatud juba kohtuistungitel. "Praegusel ajal ei ole taktikaliselt õige neid avaldada. Nii palju ütlen, et kaitse teeb kõik endast oleneva, et isik õigeks mõista," selgitas Sadekov.

"On kolm kuriteokoosseisu. Ühtegi me ei tunnista. Meil on arvamus, et see ei ole tõendatud. Isegi, kui on alust kahelda, siis kahtlused tõlgendatakse süüdistatava kasuks in dubio pro reo põhimõttel. Süütuse presumptsioon ju töötab," avaldas Sadekov siiski pisut oma taktikast.