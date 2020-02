Arutelud Euroopa Liidu uue eelarve üle jooksid liiva

Peaminister Jüri Ratas märkis, et eelarveläbirääkimised olid pikad ja rasked. Küsimustes nagu eelarve kogumaht, tagasimaksed ja paljud muud teemad on liikmesriikides eriarvamusi. Ratas selgitas arvukatel konsultatsioonidel eile ja täna nii oma ametikaaslastele teistest liikmesriikidest kui ülemkogu eesistujale Charles Michelile Eesti prioriteete ja ettepanekuid. Siiski on Micheli poolt esitatud eelarve ettepanekutega edasi liikumine olnud vaevaline.

Ratase sõnul ei tähenda täna kokkuleppele mittejõudmine ebaõnnestumist ning rõhutas, et kõigil liikmesriikidel on jätkuvalt soov eelarves kokkuleppele jõuda.

„Eesti riigi ja meie inimeste kõige edukamad aastad on olnud Euroopa Liidu liikmena. Seetõttu pean oluliseks, et tulevane eelarve panustaks meie ühisesse tulevikku, oleks ambitsioonikas, toetaks Euroopa konkurentsivõimet, ühendusi ja turvalisust ning kliimaeesmärkide saavutamist, aga ka digitaalset arengut,“ sõnas Ratas.

„Eesti peamised eesmärgid eelarveteemalistel läbirääkimistel on seotud näiteks investeeringuteks ja reformideks vajaliku ühtekuuluvuspoliitika rahastuse, Rail Balticu projektile toe jätkumise ning põllumeestele antavate otsetoetuste suurendamisega,“ ütles peaminister.

Ühtekuuluvuspoliitika tähendab Euroopa tasandil tehtavat investeerimispoliitikat. Sellest toetatakse sadu tuhandeid projekte üle kogu Euroopa. Tegemist on peamise Euroopa Liidu tasandi investeeringute vahendiga riikide konkurentsivõime kasvatamiseks ning reformide tegemiseks.