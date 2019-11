ARUANDE VALGUSES | Mis saab minister Mart Järvikust?

Järvik tunnistab, et eksis ja astub tagasi. See stsenaarium lahendaks konflikti kõige lihtsamalt. Lisaks saaks Järvik jääda ka enda liistude juurde ja väita, et on kõike õigesti teinud, kuid “töörahu” huvides astub tagasi. Sedasi saaks EKRE jätkata enda retoorikat süvariigi kohta, lisades, et meedia ei lubanud inimesel rahulikult tööd teha, nagu väitis siseminister Mart Helme pärast Kert Kingo lahkumist. Samas oleks konflikt lõppenud ning valitsus saaks tööd jätkata.

Järvik keeldub lahkumast, EKRE kutsub ta ise tagasi. Eilses “Esimeses stuudios” väitis küll siseminister Helme, et erakond seisab Järviku taga, kuid kui Ratas nõuab Järviku lahkumist ministrikohalt, võib EKRE koalitsioonis püsimise nimel järele anda. Jällegi saaks konflikt lõpu.

Kompromiss. Läheb Järvik, läheb Lemetti. Võimatu pole ka see, et EKRE ajab taga kompromissi, kus nad nõustuvad ministri välja vahetama juhul, kui lahkub maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ja erakond saab ministeeriumis ümberkorraldusi teha, mida Järvik on üritanud alustada. Säärane versioon paneks kindlasti opositsiooni häält tegema ning tõenäoliselt tuletataks valitsusele siiski iga päev meelde poliitilist vahetuskaupa. Ilmselt töörahu sellise võimaluse puhul loota ei saa.