Arto Aasa asendusliikmena läheb riigikokku Signe Riisalo

Riisalo ütles Delfile, et riigikokku kandideerides tegi ta selle otsuse, et valituks osutudes ta riigikokku ka läheb. Arto Aasa lahkumisega poliitikast see võimalus tal ka avaneb.

Riigikogu liikmena peab ta oma missiooniks eelkõige sotsiaalhoolekannet ja lastekaitset, ja seda kõike puuetega inimeste kui laiemalt ka erivajadustega inimeste valdkonnas.

Lisaks hakkab Riisalo seisma ka lasteaedade ja perede toetamise eest. "Need on need teemad, millega ma olen tänaseks 26 aastat sotsiaalministeeriumi ametnikuna kokku puutunud ja kus mul ka vastav haridus on," ütles Riisalo Delfile.

Signe Riisalo töötas sotsiaalministeeriumis laste hoolekandepoliitika juhina. Ta kandideeris riigikokku Tallinnas Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine piirkonnas ning sai 837 häält.