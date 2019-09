Arto Aas: teenindajate puuduliku eesti keele oskuse taga on karjuv tööjõupuudus

"Enam kui 70 protsenti ettevõtjatest toob ühe oma peamise murekoha ja äritegevuse takistusena välja töötajate puuduse. Tööjõukriis, ja seda nii tippspetsialistide, kuid ka lihtsate tööde tegijate hulgas, on reaalsus, millega tuleb arvestada," ütles Aas Delfile.

Aasa sõnul on eesti keele oskus kahtlemata oluline ja paljudele meeldiks saada teenust eesti keeles. "Kui aga eestikeelseid teenindajaid lihtsalt ei ole, siis millised on alternatiivid?" küsis ta. Arvestades meie demograafilist olukorda ja aina vananevat elanikkonda ei kao see probleem Aasa sõnul iseenesest. "Kas hakkame ettevõtlust jõuga piirama? Loobume nendest teenustest, töökohtadest ja maksutulust? Kliendil on muidugi alati võimalus teha oma vaba valik," sõnas ta.

Kui keeleseadus on reaalsele olukorrale jalgu jäänud, siis tuleb Aasa hinnangul mõelda, kas ja kuidas tuleks seadust muuta. "Võib-olla me ei peaks mingitel ametikohtadel olema nii jäigad ja peaksime leppima sellega, et vajadusel aitab suhelda moodne tehnoloogia. Samas võiks riik kaasa aidata sellele, et siin elavad ja töötavad välismaalased õpiksid kiiremini eesti keelt," märkis ta. "Kas meil ikka piisavalt eesti keele kursusi? Loomulikult saavad ka tööandjad ise oma töötajate keeleõpingutesse senisest enam panustada."