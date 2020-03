Arstide liit teeb peaministrile ettepaneku peatada plaaniline ravi ja sulgeda asutused, mis ei ole hädavajalikud

Nakkuskliiniku palat, kus ravitakse koroonasse nakatunud patsiente. Foto: Ilmar Saabas

"Tervishoiusüsteem peab vastu, kui suudame ära hoida haigete arvu plahvatusliku suurenemise ja intensiivravi võimekuse ammendumise, nagu kahjuks on juhtunud näiteks Itaalias. Selleks on vaja veelgi vähendada inimestevahelisi kontakte, et nakatumist pidurdada," kirjutab Eesti Arstide Liit avalikus pöördumises.