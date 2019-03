Arstide liit: Martin Helme väljaütlemised on sobimatud! Ta võlgneb naistearstidele vabanduse

"Abortide arv on tänu naistearstidele kordades vähenenud," teatas Arstide liit.

"Arstid aitavad ja nõustavad inimesi, kuid peavad austama ka patsientide otsuseid. Paraku on abordid günekoloogia eriala üks osa. Süüdistada naistearste inimõiguste ja arstivande rikkumises selle eest, et nad teevad oma tööd, on ebaõiglane ja solvav," märgivad nad.

"Leiame, et Martin Helme väljaütlemised arstide kohta eilses ETV "Esimeses stuudios" on Riigikogu liikmele sobimatud ja ta võlgneb naistearstidele vabanduse."

Helme ütles nimelt saates, et Eestis tapetakse igal aastal enne sündi 4500–6000 last, kellel on õigus elule. See number on Helme hinnangul "õõvastavalt suur".

Teema suhtes sõna võtnud naistearstide kohta ütles Helme, et need on "naistearstid, kes kaitsevad oma moraalset palet, olles osalenud süstemaatiliselt nende abortide sooritamisel ja rikkunud sellega oma Hippokratese vannet". "Mina ei ole nõus, et nemad tulevad meile rääkima midagi inimõigustest," teatas Helme.

Delfile saatis omapoolse kommentaari Urmas Paet (Reformierakond), kes leiab, et eilne saade oli katastroof. "Eetrisse lasti jälle Martin Helme, kes ründas räigel ja äärmiselt ebaausal moel Eesti arste. Samuti loopis ta muid valesid paremale ja vasakule. Muuhulgas teatas ta jälle justkui korraldaksin ma välisajakirjanike seas Eesti nn koalitsiooniläbirääkimiste vastast kampaaniat. See oli puhas vale," märkis Paet.

Ta leiab, et Helme käitumine alavääristab ja veab alt ka EKRE enda toetajad, kellest enamik kindlasti ei nõustu, et nende toetatud erakonna üks juhte alandab Eesti arste ning valetab ETV eetris.