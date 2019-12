Arstid on mures: lasteravimite nappuse on tänavu ohtu seadnud üle saja vastsündinu elu

Minu Unistuste Päev Lastehaiglas koos Lennaga Foto: Priit Simson

Lastele sobivate ravimite kättesaadavus on lastearstide sõnul Eestis ebapiisav ning see on tänavu ohtu seatud vähemalt saja lapse elu. Hetkel napib tarneraskuste tõttu süstitavat penitsilliini Tallinna lastehaiglas.