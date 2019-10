Arst segasest seadusest: kurat, kes tahaks olla esimene süüdistatu?

Sedasi võivad rutiinse töö käigus saada arstidest kurjategijad. “Ma loodan, et patsiendi elu ei satu ohtu arstide kriminaalmenetluse kartuses,” märkis Nääs. “Ma siiralt loodan, et ükski patsient ei jää abita, aga mõnel piiripealsel juhtumil võib arst muretseda enda pärast rohkem.”

Seni pole Eesti kohtupraktikas ühegi arsti osas toimingupiirangute rikkumist rakendatud. “Ehk mõnel ametnikul mingil hetkel tekib mõte, et lööme meditsiinisektoris korra majja ja need juhtumid hakkavad tulema,” lisas Nääs.

Tema hinnangul peaks riigikogu tegutsema selgema korruptsioonivastase seaduse loomise nimel. “See ei tohi enam diskussiooniks jääda, on tagumine aeg astuda samme, et seadus korrastada,” rääkis Nääs. Ta lisas, et poliitikud on seaduse korrastamise osas kehvas situatsioonis. “Kui nemad hakkavad korruptsioonireegleid täpsustama, võib jääda mulje, et nad lõdvendavad neid enda huvides,” selgitas Nääs.

Arstid kavatsevad aga häält teha. Oro kinnitas, et viimased pool aastat on arstid korruptsioonivastasest seadusest üha enam rääkinud ning kavatsevad ka riigikoguga suhtlema hakata. “Juristiharidusega inimene mõistab toimingupiirangut ehk paremini, aga ma olen nõutu, et mida arstid eetikakoodeksiga teevad, et kas see muutub teisejärguliseks? Seal pole oimingupiirangutest üldse juttu ja koodeksi keskmes on patsient, mitte see, mis suhted mul temaga on,” tõdes Oro.

Oro kinnitas, et arstid ei lähtu enda töös toimingupiirangutest. “Ma pole ise nii südametu, et naabrimehe abistamisest eemale tõukaks, kuna ta on mu naabrimees. Seal pole midagi korruptiivset, see on inimlik, kristlik käsitlus, ma arvan,” märkis ta.

Oro lisas, et teadaolevalt pole praegu kohutusse jõudnud ühtegi kaasust, kus arsti süüdistataks toimingupiirangute rikkumises. “Aga no kurat, kes tahaks olla esimene [süüdistatu]?”