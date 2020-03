Arst: pööre halvemuse poole tekib umbes seitsmendal-kaheksandal koroonaviiruse põdemise päeval

„Enamus koroonaviiruse haigestumisi kulgeb kergelt ja ei nõua haiglaravi, kirjanduse andmetel kulgeb nii umbes 80 % juhtudest,“ ütles Ida-Tallinna Keskhaigla sisehaiguste keskuse juhataja dr Alice Lill. „Raskemate haigusjuhtude korral võib tekkida kahepoolne viiruslik kopsupõletik. Tavaliselt tekib negatiivne pööre haiguse kulus umbes 7-8. haiguspäeval. Kaebusteks on palavik, õhupuudus, hingamisraskus, hingeldus, köha, südamekloppimine. Sellisel juhul tuleb kutsuda kiirabi või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.“

Kopsupõletiku tagajärjel võib kujuneda välja hingamispuudulikkus ehk hapniku transpordi häire ja väga rasketel juhtudel ka hulgiorganpuudulikkus mille tõttu kahjustuvad ka teised organid – süda, maks, neerud, vereloome.

„Kindlasti on ohustatumad haiged, kes põevad kroonilisi haiguseid, näiteks diabeet, kardiovaskulaarsed haigused, kroonilised kopsuhaigused, immuunsüsteemi mõjutavaid ravimeid tarvitavad reumaatilised haiged, kasvajahaiged,“ rääkis dr Lill. „Nendel haigetel on ka tavapäraselt kõrgem risk tüsistuste tekkeks. Samas on praeguseks teada, et väga raske haiguskulg on tabanud ka nooremaid eagruppe ilma kaasuvate haigusteta. Seega peavad nooremad inimesed teadvustama võimalikku ohtu.“

Koroonaviirusest tingitud kopsupõletikule on iseloomulik pikk haiguskulg, väga rasked haiged võivad vajada hingamisaparaadi tuge nädalaid. „Seetõttu on praegu suunatud ka kõik meetmed selleks, et ühekorraga ei haigestuks väga suur hulk haiged, kes vajavad hingamistuge – hingamisaparaadid võivad otsa lõppeda,“ märkis dr Lill.