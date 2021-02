Arkadi Popov: tuleb kiiresti midagi ette võtta, sest nädala pärast on veel suurem haiglaravi vajadus

"Statistika järgi on voodihõive kõige kõrgem täna lõuna meditsiinistaabi haiglates, kus on see praktiliselt 83 protsenti. Põhja regioonis ei ole olukord nii kriitiline ja siin on keskmine voodihõive 60 protsendi ringis. Täna võime öelda, et kõige hullem olukord haiglaravi osas on just lõunas, aga seetõttu, kuna seal on tekkinud teatud haiglasisesed nakatumise kolded," lisas Popov.

Plaanilise ravi piiramine oleneb sellest, missuguses haiglas nakatumine üle kriitilise piiri tõuseb.

"Kui me täna näeme, et regionaalhaiglates, kolmanda etapi haiglates ja ka keskhaiglates on veel piisavalt vabu kohti patsientide raviks, siis me võime olla kindlad, et seal toimub plaanilise ravi osutamine samas mahus nagu on toimus ka viimase paari kuu jooksul. Seal täiendavat langust ei ole," rääkis Popov.

"Aga täna näeme, et 100-protsendiline täituvus on just üldhaiglates, maakonnahaiglates, kus tekkisid lokaalsed puhangud ja see on väga konkreetselt seotud konkreetse haiglaga. Kui haigla on suhteliselt väikeste mahtudega, siis ma loodan, et see ei avalda väga suurt regionaalset efekti," lisas ta.

Popovi hinnangul on regionaalsed piirangud viiruse leviku tõkestamiseks toiminud ning ka praegu tuleks kiiresti midagi ette võtta, sest koos nakatumiste juurdekasvuga ootab nädala pärast senisest veel suurem haiglaravi vajadus.