Arkadi Popov: praegu saame veel katastroofi ära hoida, kõik on meie kätes

Mõne päeva eest Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) juhina tööle asunud Popov nendib väljaandele Pealinn antud intervjuus, et Eesti meditsiinisüsteemi vastupidavuse piir oleneb patsientide arvust.

"Praegu me teame – prognoosid ütlevad meile –, et umbes kahe nädala pärast ootab haiglaravi 300 ja enam patsienti (intervjuu tegemise ajal oli neid haiglas 218). Jõulude ja aastavahetuse kohta ütlevad kõige mustemad prognoosid, et peame olema valmis, et korraga vajab haiglaravi 500 või isegi 1000 patsienti," märgib ta.

"Aga kui peaks korraga vajama ravi 1000 patsienti, siis see ei ole enam Eesti meditsiini kriis. 1000 nakkusohtlikku patsienti korraga ravil – see oleks juba katastroof. Praegu asume veel olukorras, kus saame katastroofi ära hoida. Kõik on meie kätes."

Ta toob näiteks, et inimesed peaksid mõtlema: kui ignoreerid maske, ei sea sa ohtu mitte ainult ennast ja oma sugulasi, vaid ka paljusid teisi. "Ma ei arva, et kellelgi võiks olla õigus nii palju mõjutada teiste inimeste elu."

