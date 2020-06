Arkadi Popov nõustub kriitikaga kiirtestide kohta: valitsuse otsuse taga on peale arstide arvamuse ka muud argumendid

"Saan aru, et piinlik on erakondade annetusraha prügikasti visata, aga sisuliselt on see prügikasti viskamine, mille puhul kasutatakse väga kallist kiirabi ressurssi ebaotstarbekalt ja öeldakse inimestele mingisugust jama," ütles perearstide seltsi jut Le Vallikivi. "Me teame, et siin võivad olla ka muud argumendid mängus lisaks sellele, mida arstid arvavad," ütles hädaolukorras meditsiinisüsteemi juhtinud Arkadi Popov.

Eesti Ekspress kirjutas ülemöödunud nädalal, et Isamaa suursponsor Parvel Pruunsild ning veel kaks ärimeest – Tarvi Olbrei ja Alari Aho - kinkisid mai alguses riigile 50 000 Lõuna-Korea biotehnoloogiaettevõttes SD Biosensor valmistatud Covid-19 antikehade tuvastamise kiirtesti. Kingitus maksis 420 000 eurot.