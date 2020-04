Arkadi Popov: näeme trendi vähema nakatumise suunas, kuid valvsust ei tohi kaotada

“Eile, laupäeval, ei olnud suunamine nii intensiivne nagu tööpäevadel. Samas, jah, me näeme, et on olemas hea trend selles suunas, et nakatunuid on vähem,” tõdes Popov.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 604 COVID-19 viiruse testi, millest 9 proovi ehk 1,5 protsenti osutus positiivseks. Ööpäeva jooksul suri kaks inimest, haiglaravil on 94 inimest, mida on viie võrra vähem kui eile.

Popov juhtis ka tähelepanu, et praegu on vaid kuus patsienti, kes vajavad juhitavat hingamist.

Teisalt võivad positiivsena mõjuvad numbrid aga inimestes tekitada võltsturvatunnet nagu viirus olekski seljatatud. “Mitmed eilsed artiklid ja fotogaleriid näitasid ilmekalt, et inimesed ongi kahjuks väljas ja üsna aktiivselt. Külastatakse kauplusi ja ollakse niisama koos. Me kindlasti soovitame inimestel seda vältida,” pani Popov südamele. “Meedikute jaoks on väga oluline hoida ära järellaine ja selles kontekstis soovitame - kannatage veel natukene,” ütles Popov.

Ta viitas, et uusi juhtumeid tuleb ju endiselt, patsiendid on ka endiselt haiglaravil, sealhulgas intensiivis. “See, et numbrid pole väga kõrged, ei tähenda, et haigus on taandunud. Kui tunnete end halvasti, püsige kodus ja kui võimalik, ärge külastage endiselt oma vanemaid, eriti kui teil on haigusnähud - palavik, köha, nõrkus. Samuti, ärge minge siis jalutuskäigule.” Traditsiooniliselt soovitab Popov järgida hügieenireegleid- pesta ja desifintseerida käsi ning võimaluse korral avalikus kohas maski kanda. “Rõhutame veelkord-inimene ei tea, millal ta võib haigestuda ja maski kandmine võib vähendada riske,” ütles Popov.

Eilne hommik tõi teate, et ühes Ida-Virumaa perekonnas juba 18 nakatunut. Täpsemalt on tegu suguvõsaga, kellest 10 inimest on koos elavad pereliikmed.

Tallinnas on omakorda kuni kümme kortermaja, mille trepikojas on terviseamet tuvastanud majasisese viiruse leviku. See tähendab, et rohkem kui kahes korteris on nakatunuid, mis ei ole tekkinud korraga, vaid on lisandunud hiljem. “Saame oletada, et see on seotud sellega, et nad elavad lähestikku,” rääkis laupäeval Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik ja lisas, et mõni nakatunu on käinud naabril külas või vastupidi. Samas paneb ta inimestele südamele, et trepikoda ei ole veel kodu, vaid avalik ruum. “Kui inimene astub korteriuksest sisse, ei tohi ta unustada, et on kokku puutunud määrdunud pindadega. Käed tuleb kohe ära pesta.”