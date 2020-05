Arkadi Popov: leevendusi pole vaja karta

Popov ütles, et kuna epidemioloogiline olukord riigis on rahulik, siis tunduvad talle leevendused mõistlikud ja minimaalse riskiga, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Popovi sõnul on Eestis hetkel 180 aktiivset koroonaviiruse infektsiooniga patsienti, kes on nakkusohtlikud ja on jälgimise all.

"Selles kontekstis võib öelda, et leevendused peavad tulema ja neid ei pea väga kartma," sõnas Popov.

"Me peame nendega edasi liikuma, elu peab edasi minema ja me peame õppima, kuidas me koos selle haigusega koos edasi elame. Selleks, et me ei kardaks kogu aeg, aga elaks sellist elu, mis ikkagi toob meile naudingut, samas oleksime ettevaatlikud ja teaksime, et teatud riskid veel säilivad," lausus ta.

Popov soovitas aga endiselt kinni pidada 2+2 reeglist. "See kaitseb elanikkonda ja Eesti rahvast selle haiguse eest. See on päris kindel, et see reegel töötab ja see on kõige tõhusam meede. Ja sellepärast me ei saa sellest mitte kuidagi loobuda praegu. Juhul, kui me ütleme, et kuulge, meil on kõik hästi ja me võime käituda täpselt nii, nagu me käitusime enne seda, kui epideemia tuli Eestisse, siis ma kardan, et meie epidemioloogid ei saagi hakkama selle probleemiga," ütles Popov.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.