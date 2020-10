Arkadi Popov: koroonameetmed on olnud tõhusad, peame jätkama samas vaimus

Nii on ära jäänud mitmed üritused ning nakatunud ja lähikontaktsed on püsinud kodus, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat".

"Meil on olnud väga konkreetsed kolded konkreetsetes kohtades ja õnnestus need võtta kontrolli alla suhteliselt kiiresti. Inimesed, kellega epidemioloogid ja inspektorid terviseametist võtsid ühendust, käitusid väga-väga mõistlikult ehk nad täitsid kõik need reeglid," selgitas Popov.

Kõik ei ole veel sugugi korras. Popov ütles, et hea oleks, kui nakatumise näit 100 000 elaniku kohta oleks väiksem kui 15.

"Me täna peame jätkama samas vaimus, me peame liikuma selles suunas, et uuesti see kõver ei jookseks üles," ütles ta.

