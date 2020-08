Arkadi Popov koroonakolletest: situatsioon on pisut ärev, ent tegu pole teise lainega

Suve esimestel kuudel võis Eestist rääkida kui musternäidisest, kus nakatumisnäitajad madalad. Nüüdseks on olukord muutunud. Ida-Virumaa aktiivsed koroonakolded on toonud kaasa sellegi, et sealses regioonis jälgib terviseamet enam kui poolt tuhandet inimest, haigestunuid on üle 70.

Mai lõpus sõnas Popov Ekspressile, et epideemia on lõppenud. Kas nüüd võime rääkida uuest epideemiast ehk teisest lainest? Alustuseks rõhutab Popov, et ta pole terviseameti juures ametis ehk tema hinnang on subjektiivne. "Saan toetuda andmetele, mida näeme meedia. Seda vaadates arvan, et tegu pole teise lainega," ütleb ta. "Tegemist on siiski üksikjuhtumitega, millest on kasvanud välja suuremad kolded, mida praegu võimalik terviseameti poolt kontrollida." Ta selgitab, et situatsioon on pisut ärev, ent on vaja lihtsalt pingutada, et viiruse levikut tõkestada.

Uus kooliaasta on ukse ees ja distantsõpe minevik, kas seegi võib viiruse levikut hoogustada? Popov viitab, et lastel pole antud haigus väga tavapärane. "Ta võib levida, aga mitte nii aktiivselt kui täiskasvanutel, aga teatud riskid on alati olemas."

Laiemalt rääkides sõnab Popov, et viiruse leviku pidurdamisel on esmatähtis, et inimesed peavad jätkuvalt reeglitest kinni - näiteks distantsi hoidmine ja riskipiirkonnast naasmisel eneseisolatsioon 14 päeva. "Ma arvan, et momendil ei peaks me väga palju muretsema," rahustab ta neid, kes kardavad, et kordub trööstitu olukord, mis oli kevadel.

Kuidas on teie enda rolliga, on terviseametiga koostööst juttu olnud? Popov sõnab, et hetkel taolisi läbirääkimisi pole. "Ei oska veel öelda, mis ees ootab. Kui oleks vaja, siis minu jaoks pole takistusi. Kõik sõltub paljudest asjaoludest," märgib ta ja toob välja, et terviseameti tulevane juht võib otsustada, et majast väljastpoolt abi ei vajata.

Juhtumeid lisandus Ida-Virumaal ja Harjumaal

Terviseamet teatas, et viimase ööpäevaga lisandus 14 positiivset koroonatesti. Rahvastikuregistri andmete kohaselt jagunesid positiivsed koroonaviiruse testi tulemused võrdselt (7 ja 7) Harjumaa ja Ida-Virumaa vahel.