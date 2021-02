Arkadi Popov: arvan, et haiglad peavad valmistuma kõige hullemaks olukorraks paari nädala jooksul

"Ma arvan, et haiglad peavad valmistuma kõige hullemaks olukorraks paari nädala jooksul," vahendab ERR Popovi intervjuud "Esimeses stuudios". "Kogemus näitab, et haiglaravi vajajate hulk kasvab paari nädalaga, mitte paralleelselt nakatumise numbritega, vaid nihkes, see on umbes pooleteise nädala lugu."

Praegu valmistuvad kõik Tallinna haiglad viiruse eskaleerumiseks, avades uusi koroonaosakondi. Näiteks LTKH sulgeb seetõttu uroloogiaosakonna ja sealne personal hakkab hoopis koroonahaigetega tegelema. Plaaniline ravi on kirurgias ja ka muudes osakondades piiratud.

Popov oli nördinud, et meditsiinivaldkonnas on nii palju inimesi, kes pole soovinud end vaktsineerida, sest piisab ka ainult ühest vaktsineerimata õest või hooldajast, kelle nakatumisel läheb karantiini kogu osakond.

Valitsuse uusi piiranguid peab ta praegu piisavaks ja toimivateks, juhul kui neist kinni peetakse. "Küsimus on, kas pidime nii kaua ootama, et need piirangud kehtestada," oli Popov kriitiline ajastuse suhtes.

