Arhitektid rahvusraamatukogu rekonstrueerimistöödest: peaprojekteerijal puudub pädevus

"Tänaseks on selgunud, et rekonstrueerimistööde maht on kujunenud tunduvalt suuremaks kui algselt kavandatud, sealhulgas on plaanis muuta hoone välisilmet, lisaks ei ole meie hinnangul riigihanke tulemusel valitud peaprojekteerijal pädevust ja kogemust sisearhitektuuri võistluse korraldamiseks," sõnasid EAL-i president Katrin Koov ja ESL-i esimees Pille Lausmäe kultuuriminister Tõnis Lukasele saadetud kirjas.

Rahvusraamatukogu projekteerimise riigihanget korraldanud Riigi Kinnisvara AS ei pidanud hanget ette valmistades vajalikuks korraldada parima ruumilahenduse leidmiseks arhitektuurivõistlust ning pani sisearhitektuuri parima lahenduse leidmise ülesande (võistluse korraldamise) peaprojekteerijale.

"ESLile kooskõlastamiseks esitatud võistlustingimused on koostatud äärmiselt ebaprofessionaalselt, lisaks on püütud mööda minna muinsuskaitseameti eritingimustest, olgugi, et tegemist on muinsuskaitsealuse hoonega," kritiseerisid liidud ja lisasid, et seepärast ei saatnud ESLi juhatus võistluse žüriisse ka omapoolseid esindajaid.