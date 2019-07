Arhitektid: loodetavasti ei lähe Kõlvarti võim ajalukku stagnatsiooniga

Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koovi sõnul peaks kesklinn olema kaasaegne ja inimsõbralik elukeskkond ning uue peatänava väljaehitamine viiks meid sellele palju lähemale, muutes Tallinna euroopalikumaks linnaks.

“Peatänava idee käivitamise ning suure arhitektuurikonkursi eduka läbiviimisega tegi endine linnapea Taavi Aas suure sammu pealinna viimisel 21. sajandisse. Pealinna peatänava projekti edasilükkamine tähendaks sammu vastassuunas. Kesklinn tuleks anda linnaelanikele tagasi ning sellele aitakski kaasa nutikas ja kaasaegne peatänava lahendus. Kesklinn peaks olema sihtkoht, mitte läbisõiduhoov,” sõnas Koov.

Peatänava projekti ebamäärase tulevikuga jääks Tallinn sisuliselt ainsaks Eesti linnaks, kes loobuks Eesti vabariigi 100. aastapäevale kingitusena mõeldud projektist “Hea avalik ruum”, mille raames uuendatakse 2020. aastaks 15 linnakeskust ning mis on hetkel hoogsalt arenemas linnades üle Eesti.

“Leiame, et edukalt läbiviidud peatänava konkursi tulemuseks on hea, kvaliteetne ja teostatav projekt. Tuleb usaldada endiste linnajuhtide otsuseid ja valikud ning loodame, et uus linnapea ja uus linnaplaneerimise ameti juht ei lähe ajalukku peatänava peatamisega, vaid võtavad peatänava projekti oma auasjaks ning lähiaastate töö põhiliseks väljakutseks, mis loob Eesti pealinnale väärika ja eeskujuliku avaliku ruumi,” ütles Katrin Koov.