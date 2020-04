ARHIIVIST | Pronksiöö kronoloogia. Miks puhkes mäss ja kuidas sündis otsus monument Tõnismäelt ära viia?

Kolmapäeval, 25. aprillil tõi politsei Tallinnasse kokku sadu politseinikke igalt poolt üle riigi. Nad majutati kesklinna hotellidesse. Politseile oli väga hästi teada, et Öise Vahtkonna juhid ja Venemaalt saadetud massirahutuste korraldajad jälgivad teraselt, kuidas politsei käitub. Et neid ninapidi vedada, kästi politseinikel liikuda hotellikoridorides sokkides ja panna saapad jalga alles siis, kui on käsk tänavale minna. Iga sekund edumaad Öise Vahtkonna ees oli arvel.

Suuremaks askeldamiseks läks pronkssõduri ümber neljapäeva, 26. aprilli varahommikul kell 4.30. Mitme autoga veeti kohale tarad, et tekitada sõduri ümber perimeeter. Ajastus oli ülioluline: aed pidi paika saama kiiresti, et vältida juba eos võimalikke katseid selle ehitamist häirida või sellest läbi tungida. Tegevust juhtis kaitseministeerium, kuid politsei turvas olukorda. Pronkssõduri ümber püstitati hiiglaslik telk, et selle varjus algavatest haudade väljakaevamistest ei jõuaks Venemaa meediasse ühtegi pilti.

Sõduri kuju eemaldamise mõtet esialgu ei olnud, see pidanuks toimuma alles juuni teises pooles, kui olukord on rahunenud ja suur osa inimesi linnast välja puhkama sõitnud.

Veel 26. aprilli õhtupoolikul kohtus Aaviksoo linnavolikogus nn pronkssõduri ümarlauaga, mida juhtis volikogu esimees Toomas Vitsut. Aaviksoo pidas kohtumisel ebatõenäoliseks, et Tõnismäele püstitatud valge telk on seal ka 8. ja 9. mail 2007.

Seis läks kriitiliseks samal, 26. aprilli õhtul kella seitsme ajal, kui rahvusraamatukogu ette oli kogunenud ligikaudu tuhat inimest. Politsei sulges seal kandis liikluse.