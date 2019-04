Argo Luudest ei saanud ministrikandidaati viimase hetke otsusega: pisut mängis rolli ka kriminaalne minevik

Luude sõnul loobus ta ministrikohast ise ning seda viimaste hetkede otsusega. Natukene mängis rolli ka kriminaalne minevik, ehkki erakond oli valmis Luudega mehe enda sõnul arvestama.

Juba veebruarist ministriambitsioone näidanud Luude otsus tuli viimasel hetkel. "Nagu avalikus halduses on, ta ei pea üksnes olema aus, vaid ka näima aus, siiras ja läbipaistev," nimetab Luude peamiseks põhjuseks soovi erasektoris jätkata. "Jõudsime (erakonnaga - toim.) järeldusele, et parem olgu siis nii."

Küsimusele, miks ta siis varem selle peale ei mõelnud, vastas Luude: "Seadus otseselt ei takista ja ei keela sellist asja, aga arvestades üldist õhkkonda ja kõike seda, siis leidsime ühiselt, et ei lähe seda teed."

Luude möönis, et natukene mängis rolli ka see, et mees mõisteti 2012. aastal süüdi konkurentsi kahjustavas kokkuleppes, otsuses ja kooskõlastatud tegevuses ehk hankel kokkumängus. Luude osales Tartu linna tänavapuhastuse riigihangetel kahe aktsiaseltsiga omavahel kooskõlastatud pakkumistega, olles eelnevalt kindlaks määranud nii pakkumiste hinnad kui ka piirkonnad, mida kumbki ettevõte võimalikult kõrge hinnaga võita soovis.

"See ei olnud põhiline teema, aga ega see ka ju head valgust ei oleks asjale lisanud. Kuigi jah, seaduse järgi on selle asjaga nagu ühel pool. Karistuski on registrist ammu ära kustunud. Aga eks ta oleks jällegi avalikkuse ees küsimusi tekitanud," tunnistas Luude.

Delfile teadaolevalt pidi Luudest saama just keskkonnaminister. EKRE praegune keskkonnaministrikandidaat Rene Kokk ütles eilegi Delfile, et portfelli sisaldav pakkumine jõudis temani viimasel hetkel. "Viimase kolme nädala lõpufinaalis on neid asju arutatud," jäi Kokk isegi veidi saladuslikuks.