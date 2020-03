Ära mine õnge! Telefonipetised pakuvad müügiks koroonaviiruse vastast vaktsiini

"Kui ütlesin, et minul seda vaja pole, sain vastuseks "stjupid mjen" ja kõne pandi ära," rääkis Delfile oma kogemusest vene keelt kõneleva müügimehega lugeja, kes sai koos oma tüdruksõbraga imeravimipakkumise osaliseks. Ta nentis, et hinna teemal ei jõudnudki vestelda.

Tegemist on vene keelt rääkiva mehega, kes võib oma tootest pajatada ka vigases inglise keeles. Number, mille kõne tasuks vältida, on +372 600 0587.

Veebilehel spamcalls.net, mis jagab inimeste kogemusi petukõnede sooritajatega, on antud number kenasti olemas - see on tervelt 98 erineva inimese poolt spämmiks kvalifitseeritud.

Veebilehel on näha, et telefonimüüjate aktiivsus on just märtsi alguses märkimisväärselt tõusnud.

Kõneaktiivsus on kasvanud märtsi algusega drastiliselt. Kuvatõmmis.

Lehele jäetud arvustuste põhjal on näha, et telefonimüüjal on lai ampluaa: riiulilt on võtta nii kulda, koroonavaktsiini kui ka näiteks aktsiaid.

Ka üks teine inimene on saanud vaktsiinipakkumise osaliseks: "Ta helistas mulle ja küsis, kas ma kõnelen vene keelt ning kas olen kursis Hiinas toimuvaga. Olles vastanud talle “jah”, hakkas teispool traati olev isik rääkima sellest, kuidas ta teab, mis võib koroonaviirust ravida. Lülitasin kõne kinni. Tundub, et petised on leidnud uusi viise inimeste lollitamiseks."

Lisaks Eestile on samalt numbrilt kõnesid saanud inimesed ka Lätis, Leedus, Rootsis, Soomes ja Venemaal.

Vaktsiini ei eksisteeri