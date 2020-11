Apteekrid soovitavad kodus hoida kahe nädala jagu ravimivaru

Apteekrid panevad Eesti inimestele südamele, et viiruskriisi ajal apteeki külastades järgitaks kolme põhimõtet – ravimiretseptid tuleb uuendada aegsasti, apteegi külastamiseks tuleb varuda aega ja apteegi külastamisel tasub vältida avariiulitel paiknevate toodete asjatut puudutamist.

„Ajad on keerulised ning haigused võivad tabada igaüht. Sagenenud on juhtumid, kus patsient jääb puuduva retsepti tõttu ravimita, samas kui kodune ravimivaru on juba lõppenud,“ ütles sõltumatuid proviisorapteeke ühendava Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. „Probleemide ennetamiseks tuleks uut ravimiretsepti paluda arstilt juba pärast viimase retsepti alusel apteegist ravimite välja ostmist. Kui kodune ravimivaru on kahanenud juba kahe nädalani, siis on raviarsti poole pöördumiseks päris viimane aeg.“

” Apteegi külastamisel tasub vältida avariiulitel paiknevate toodete asjatut puudutamist.

Kuigi pindadelt nakkuse saamine on pigem ebatõenäoline, paluvad apteekrid avariiulitel paiknevaid tooteid niisama mitte katsuda ja karpe avada.

„Kõikide turvalisuse huvides tuleb vähendada kokkupuuteid võimalike nakkusallikatega. Pöörduge apteekri poole – tema aitab teha õige valiku tegemisel ja ravimi leidmisel,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Samuti on mõistlik planeerida apteegikülastus ette ja võtta selleks piisavalt aega – ravimi väljastamisel ja tervisealasel nõustamisel tuleb apteekril teha mitmeid toiminguid. Pideva koroonaviiruse ohu tõttu on apteekides rakendatud mitmeid ohutusmeetmeid, mis võivad mõnevõrra pikendada patsiendi teenindamisele kuluvat aega.“

Karin Alamaa-Aas rõhutas, et apteeki külastades tuleks kanda maski, hoida teiste patsientidega vähemalt kahemeetrist vahet ja desinfitseerida apteeki tulles ka käed.

Proviisorite Koda ühendab apteekides töötavaid proviisoreid. Apteekrite Liit on suurim sõltumatute proviisorapteekide ühendus Eestis.