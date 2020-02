Apteekrid kesklinnas: hiinlased ostsid näomaskileti tühjaks juba kuu aega tagasi

"Pole näomaske tervelt kuu aega näinud," märkis Tallinna Ülikooli lähedal asuva Benu apteegi proviisor Delfile. "Hiinlased ostsid pakkide kaupa juba kuu aega tagasi kõik ära."

Erinevad kesklinna apteekrid kinnitavad sama juttu - näomaskid on valdavalt liikunud Aasia päritolu inimeste omandisse.

Samuti kinnitavad kõik Narva maantee ja Viru ristmiku läheduses küsitletud apteekrid kui ühest suust, et alates koroonaviirusesse nakatunud iraanlase juhtumist on desifintseerimisvahendite müük kasvanud lausa drastilisel määral.

"Kätepuhastusvahendite riiulid tühjenevad päevaga," muljetas üks proviisor. "Laos polegi hetkel rohkem, ent uus kaup peaks saabuma 2. märtsil, ehk esmaspäeval."

Muret desifintseerimisvahendite puudujäägi üle otseselt ei tunta, ladude õigeaegne täienemine pole hetkeseisuga veel küsimärgi all.

Proviisorite sõnutsi tühjeneb päeva jooksul terve riiulitäis kätepuhastusvahendeid. Lugeja foto.

Maskidefitsiit

Üha jõulisemalt Eesti suunas leviva koroonaviiruse hirm on pannud inimesed ohtralt kaitsemaske ostma. Juba jaanuari lõpus, kui levik veel nii suurel määral Euroopasse polnud jõudnud, kirjutas Delfi, et kaitsemaskid on apteekides otsakorral.

Benu apteegis on maskide varud lausa nii tühjad, et enne aprilli pole mõtet sinna nende ostmise eesmärgil minna.

Benu proviisor Liia Saava ütles Delfile, et neil pole maske ei apteekides ega hulgiladudes. "Seega ka müüki pole. Meile teadaolevalt on need kogu Euroopas otsas. Minule kui apteekrile on öeldud, et uus kogus maske peaks meile jõudma aprilli keskpaigas," märkis Saava.

Maskide vähesusega tegeleb ka Sotsiaalministeerium: varude täiendamiseks tehakse teiste riikidega koostöös ühishange.