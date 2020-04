Apteekidesse jõuab müüki 2,5 miljonit kaitsemaski! Tuleb siiski varuda veidi kannatust: laialivedu üle Eesti alles käib

Maskid jõudsid Eestisse pühapäeval ja need tarnis Semetron OÜ, kes müüs need hulgimüügifirmadele Magnum AS ja Tamro Eesti OÜ.

Magnumi tarnest sõltuvad enamus Eesti apteeke: Apotheka ja Südameapteegi ketid ning proviisorapteegid. Teine hulgifirma Tamro saab osa Magnumi tarnest ja nemad omakorda varustavad Benu apteeke.

Täna hommikul sõnati Magnumist Delfile, et kuna maskide märgistamine võttis nõuete tõttu aega, hakati neid näiteks Tallinna ja Harjumaa apteekidesse viima eile õhtul. Pole teada, kas kõik on jõutud praeguseks väljagi panna ehk müügil. Aega võib see võtta üle Eesti, ent loodetakse, et maskid on kättesaadavad tänase päeva jooksul.

Benust kinnitati, et ilmselt saavad nende apteegid maskidega varustatud tänase päeva jooksul.

"Kuna tegemist ei ole meditsiinilise vahendiga, pole vajalik rakendada riiklikku müügipiirangut. Küll on hulgimüügifirmad andnud apteekidele soovituse ühe ostuga müüa mitte üle ühe karbi ehk 50 maski. Ka on erinevad ettevõtjad lähiajal tarnimas Eestisse kaitsemaske piisavates kogustes, et mitte rakendada karmimaid müügipiiranguid," ütles eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab.

Praeguse tarnega apteekides müügile tulevad maskid on mõeldud inimestele individuaalseks kasutuseks ja omavad kaitsvat toimet, kuid väiksemat kui spetsiaalsed meditsiinilised maskid.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet andis ka juhise hulgimüüjatele, millega oli võimalik maskid kiiresti apteekidesse tarnida. "Nii riik kui ka ettevõtjad töötavad selle nimel, et apteekidesse tuleks müüki juba lähiajal lisakoguseid ja ei tekiks enam sellist olukorda, kus kaitsemakse pole saadaval," teatas rahandusministeerium.

"Kindlasti ei ole mõistlik hankida suuri varusid, sest maske tuleb juurde. Ma siiralt loodan ja usun meie inimeste mõistlikku suhtumisse ja käitumisse," lisas minister Aab.

Ta soovitab apteeki mineku ühendada korrapärase poeskäiguga ning vanemaealistel paluda tuttavate või sotsiaaltöötaja abi. "Apteekidesse tormi jooksmine on üks võimalikke ohte, mida näen. Seetõttu soovitan kasutada e-apteeke ning tellida maskid postiautomaati. Ükski mask ei anna täielikku garantiid viiruse vastu, seepärast pole neid ka mõtet suurtes kogustes kokku osta," ütles Aab.