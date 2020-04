Apteekidesse jõuab müüki 2,5 miljonit kaitsemaski! Tallinnas on mõnes kohas juba pikad järjekorrad

Maskid jõudsid Eestisse pühapäeval ja need tarnis Semetron OÜ, kes müüs need hulgimüügifirmadele Magnum AS ja Tamro Eesti OÜ.

Magnumi tarnest sõltuvad enamus Eesti apteeke: Apotheka ja Südameapteegi ketid ning proviisorapteegid. Teine hulgifirma Tamro saab osa Magnumi tarnest ja nemad omakorda varustavad Benu apteeke.

Täna hommikul sõnati Magnumist Delfile, et kuna maskide märgistamine võttis nõuete tõttu aega, hakati neid näiteks Tallinna ja Harjumaa apteekidesse viima eile õhtul. Pole teada, kas kõik on jõutud praeguseks väljagi panna ehk müügil. Aega võib see võtta üle Eesti, ent loodetakse, et maskid on kättesaadavad tänase päeva jooksul.

"Kutsume inimesi üles mõistlikkusele maskide varumisel. Hästi oluline on mõista, et kaua oodatud maskid jõuavad küll apteekidesse, kuid maskide muretsemise hoos ei tohi ära unustada tervise hoidmist. Nii apteegis kui ka väljaspool seda kehtivad kõik eriolukorra reeglid, sh 2 meetrise vahe hoidmise nõue," ütles Magnum AS juhatuse esimees Ahti Kallikorm. Benust kinnitati, et ilmselt saavad nende apteegid maskidega varustatud tänase päeva jooksul.

Näiteks Tallinnas on maskid üldiselt apteekides juba kohal ning mõnelgi pool pikad järjekorrad, et maske osta. Lugejad on ka teada andnud, et osade apteegikettide netipoodides on maskid juba otsa saanud. Näiteks vaadates Apotheka kodulehekülge, seisab seal 35 eurot maksva paki juures (50 maski): "Maskid on ajutiselt otsas. Lisame maske e-apteeki jooksvalt juurde. Kui Sul ei õnnestunud maski täna ostukorvi lisada, proovi homme uuesti."

"Kuna tegemist ei ole meditsiinilise vahendiga, pole vajalik rakendada riiklikku müügipiirangut. Küll on hulgimüügifirmad andnud apteekidele soovituse ühe ostuga müüa mitte üle ühe karbi ehk 50 maski. Ka on erinevad ettevõtjad lähiajal tarnimas Eestisse kaitsemaske piisavates kogustes, et mitte rakendada karmimaid müügipiiranguid," ütles eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab.

Magnumist kinnitati, et nende varustatavates apteekides on

soovitatud müüa ostjale korraga maksimaalselt 50 maski.